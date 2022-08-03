«Нижнему Новгороду» не нравится подход Зорана Лукича к тренировкам («Свободный агент»)

Теги Антон Понкрашов Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Джермэйн Лав Баскетбол

Руководство «Нижнего Новгорода» считает, что тренировки главного тренера Зорана Лукича слишком интенсивные, пишет «Свободный агент».

Отмечается, что игроки команды сталкиваются с чрезмерной физической нагрузкой, которая часто приводит к травмам спины.

«Пример последних двух сезонов показывает, что сербский специалист так жестко гоняет игроков на тренировках по ходу регулярки, что к плей-офф «доживает» только половина состава», – пишет «Свободный агент».

В нынешнее межсезонье «Нижний» подписал разыгрывающего Антона Понкрашова (36 лет, 200 см) и атакующего защитника Джермэйна Лава (33 года, 191 см). Клуб планирует усилиться и другими возрастными баскетболистами.

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