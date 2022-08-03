«Нижнему Новгороду» не нравится подход Зорана Лукича к тренировкам («Свободный агент»)

Руководство «Нижнего Новгорода» считает, что тренировки главного тренера слишком интенсивные, пишет «Свободный агент».

Отмечается, что игроки команды сталкиваются с чрезмерной физической нагрузкой, которая часто приводит к травмам спины.

«Пример последних двух сезонов показывает, что сербский специалист так жестко гоняет игроков на тренировках по ходу регулярки, что к плей-офф «доживает» только половина состава», – пишет «Свободный агент».

В нынешнее межсезонье подписал разыгрывающего (36 лет, 200 см) и атакующего защитника Джермэйна Лава (33 года, 191 см). Клуб планирует усилиться и другими возрастными баскетболистами.

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