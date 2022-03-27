Журналист Sport Illustrated Бен Стинар: «Уэстбруку идеально бы подошла культура игры «Майами»

Теги Лейкерс Майами НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Журналист Sport Illustrated Бен Стинар заявил, что защитнику «Лейкерс» Расселлу Уэстбруку стоит перейти в «Майами».

«Уэстбруку идеально бы подошел «Майами». В культуре «Хит» тебя будут окружать хорошие снайперы, которые бьются до самого финального свистка», – написал Стинар в своем твиттер-аккаунте.

Уэстбрук имеют опцию игрока на сезон-2022/23 в своем контракте (47,1 миллиона долларов). Многие эксперты считают, что защитник неизбежно покинет «Лейкерс» этим летом.

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