Виктор Оладипо: «Хочу доказать, что я один из лучших игроков в мире»

Атакующий защитник считает, что сможет вернуться на звездный уровень после травм.

«Хочу доказать, что я один из лучших игроков в мире. Точка. У людей сформировалось неправильное представление обо мне. Многие спортсмены преодолевают травмы и возвращаются на очень хороший уровень. Я тоже на это способен», – заявил Оладипо.

Виктор пропустил почти весь прошлый сезон. В 15 матчах плей-офф он набирал в среднем 10,6 очка и 3,4 подбора при 37% с игры.

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