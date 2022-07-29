«На пути к отмщению». Оладипо выложил совместное видео с Уэстбруком

Теги Лейкерс Майами НБА видео Расселл Уэстбрук Виктор Оладипо Баскетбол

Защитник «Майами» Виктор Оладипо выложил совместное видео с разыгрывающим «Лейкерс» Расселлом Уэстбруком с подписью «На пути к отмщению». 

На видео баскетболисты направляются в тренировочный зал.

Оладпио постарается вернуться на высокий уровень после нескольких сезонов, которые провел на фоне проблем со здоровьем. Уэстбрук готовится реабилитироваться после не самого удачного дебютного сезона в «Лейкерс».

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