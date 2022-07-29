«На пути к отмщению». Оладипо выложил совместное видео с Уэстбруком

Защитник «Майами» Виктор Оладипо выложил совместное видео с разыгрывающим «Лейкерс» Расселлом Уэстбруком с подписью «На пути к отмщению».
На видео баскетболисты направляются в тренировочный зал.
Оладпио постарается вернуться на высокий уровень после нескольких сезонов, которые провел на фоне проблем со здоровьем. Уэстбрук готовится реабилитироваться после не самого удачного дебютного сезона в «Лейкерс».
Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?