«На пути к отмщению». Оладипо выложил совместное видео с Уэстбруком

Защитник выложил совместное видео с разыгрывающим «Лейкерс» с подписью «На пути к отмщению».

На видео баскетболисты направляются в тренировочный зал.

Оладпио постарается вернуться на высокий уровень после нескольких сезонов, которые провел на фоне проблем со здоровьем. Уэстбрук готовится реабилитироваться после не самого удачного дебютного сезона в .

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?