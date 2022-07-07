Дрэймонд Грин: «Дюрэнт не сбегает, он просто делает следующий шаг в своей карьере»

Форвард «Уорриорз» высказался на тему запроса на обмен из «Нетс» и восприятия ситуации баскетбольной общественностью.

«Когда говорят о ситуации Дюрэнта, все сводится к следующим суждениям: «Кей Ди сбегает», «когда становится тяжело, он ищет новое место» и так далее. Я задал себе вопрос: «Если Кей Ди действительно попросил об обмене, значит ли это, что частично он признает, что совершил ошибку?»

Я ответил на этот вопрос сам для себя, потому что не собираюсь спрашивать Кевина. Я ответил сам себе так: «Возможно, да, возможно, нет». Но независимо от всего этого, почему это вообще имеет значение? Если Кевин Дюрэнт говорит, что больше не хочет быть где-то и хочет уйти в другое место, почему это считается признаком слабости? Почему это означает, что он бежит от чего-то? Я этого не понимаю. Игроки контролируют то, что с ними происходит. Игроки контролируют свою судьбу. Это просто следующий шаг в его карьере.

Представим, что некий парень уходит из Google после трех лет в компании, чтобы перейти в Apple. Затем он покидает Apple через два года, чтобы поработать в Tesla, а затем покидает Tesla через четыре года, чтобы перейти в Docusign. Никто не скажет, что этот человек сбегает. Каждый скажет, что парень просто делал все возможное для развития карьеры и получения средств к существованию. Но про нас, спортсменов, никогда так не думали, и мне это не очень понятно», – заявил Грин.

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