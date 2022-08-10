Переговоры «Кливленда» с Коллином Секстоном зашли в тупик

по-прежнему далек от подписания нового контракта с ограниченно свободным агентом .

По информации обозревателя Cleveland.com Криса Федора, переговоры игрока с клубом зашли в тупик, так как стороны заняли полярные позиции в оценке ситуации.

Ранее сообщалось, что «Кавальерс» предлагают Секстону трехлетний контракт с суммарной заработной платой 40 миллионов долларов.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16 очков, 3,3 подбора и 2,1 передачи. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

Эван Мобли – это новый Гарнетт или новый Оладжувон? Погружаемся в воспоминания о великих и сравниваем их дебюты в НБА