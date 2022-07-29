«Кавальерс» предпочитают Кариса Леверта Коллину Секстону

Теги Кливленд НБА Карис Леверт Коллин Секстон Дариус Гарлэнд Баскетбол

По словам журналиста The Cleveland Plain Dealer Криса Федора, некоторые представители «Кавальерс» предпочитают Кариса Леверта Коллину Секстону.

«В «Кливленде» есть несколько человек, которые, если бы у них был выбор между Карисом и Коллином, предпочли бы Кариса из-за его физических параметров и универсальности, которую он может привнести в обороне. И им понравилось, как Карис взаимодействует с Дариусом Гарлэндом. Очевидно, цифры это подтверждают», – сказал Федор в подкасте Зака Лоу.

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