По словам журналиста The Cleveland Plain Dealer Криса Федора, некоторые представители «Кавальерс» предпочитают Кариса Леверта Коллину Секстону.

«В есть несколько человек, которые, если бы у них был выбор между Карисом и Коллином, предпочли бы Кариса из-за его физических параметров и универсальности, которую он может привнести в обороне. И им понравилось, как Карис взаимодействует с . Очевидно, цифры это подтверждают», – сказал Федор в подкасте Зака Лоу.

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