Инсайдер: «Пэту Райли нравится Коллин Секстон»

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер сообщил, что президент хочет видеть в команде атакующего защитника , который является ограниченно свободным агентом.

«Я постоянно слышу от человека, который знаком с ситуацией: нравится Коллин Секстон. Пэт Райли любит Секстона», – сказал Фишер.

Ранее проходила информация, что заинтересованные клубы не торопятся предлагать игроку контракт и предпочитают дождаться момента, когда его стоимость достигнет нижней точки.

В минувшем сезоне Секстон провел всего 11 матчей, набирая в среднем 16 очков, 3,3 подбора и 2,1 передачи. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

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