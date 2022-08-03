Инсайдер: «Пэту Райли нравится Коллин Секстон»

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер сообщил, что президент «Майами» хочет видеть в команде атакующего защитника «Кливленда» Коллина Секстона, который является ограниченно свободным агентом.
«Я постоянно слышу от человека, который знаком с ситуацией: «Пэту Райли нравится Коллин Секстон. Пэт Райли любит Секстона», – сказал Фишер.
Ранее проходила информация, что заинтересованные клубы не торопятся предлагать игроку контракт и предпочитают дождаться момента, когда его стоимость достигнет нижней точки.
В минувшем сезоне Секстон провел всего 11 матчей, набирая в среднем 16 очков, 3,3 подбора и 2,1 передачи. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.
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