Претенденты на Секстона предпочитают дождаться, когда стоимость игрока достигнет нижней точки

Теги возможные переходы Кливленд НБА Коллин Секстон Баскетбол

«Кливленд» предлагает ограниченно свободному агенту Коллину Секстону (23 года, 185 см) контракт на три года и 40 миллионов долларов.

Секстон скорее примет квалификационное предложение, чем согласится на долгосрочный контракт на такую сумму.

В окружении Секстона надеются, что баскетболист получит выгодное предложение со стороны, которое «Кавальерс» при желании смогут повторить. 

Как сообщает журналист Эван Даммарелл из Right Down Euclid, заинтересованные в Секстоне клубы предпочитают не торопить события и дождаться, когда стоимость игрока достигнет нижней точки.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16 очков, 3,3 подбора и 2,1 передачи. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

От Йокича до Зайона: кто разбогател в НБА? За неделю со звездами заключили контракты на $2 млрд!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные