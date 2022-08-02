Претенденты на Секстона предпочитают дождаться, когда стоимость игрока достигнет нижней точки

предлагает ограниченно свободному агенту (23 года, 185 см) контракт на три года и 40 миллионов долларов.

Секстон скорее примет квалификационное предложение, чем согласится на долгосрочный контракт на такую сумму.

В окружении Секстона надеются, что баскетболист получит выгодное предложение со стороны, которое «Кавальерс» при желании смогут повторить.

Как сообщает журналист Эван Даммарелл из Right Down Euclid, заинтересованные в Секстоне клубы предпочитают не торопить события и дождаться, когда стоимость игрока достигнет нижней точки.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 16 очков, 3,3 подбора и 2,1 передачи. В ноябре он перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена.

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