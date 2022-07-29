«Фенербахче» нацелен на подписание лучшего снайпера G-лиги Карсена Эдвардса

хочет подписать лучшего снайпера G-лиги Карсена Эдвардса (24 года, 180 см).

Эдвардс в минувшем сезоне играл за «Пистонс» в НБА, а также в Лиге развития в составе фарм-команды «Джаз».

В 4 матчах 33-й номер драфта-2019 набирал 5,8 очка и 3,5 передачи в среднем за игру.

В Лиге развития Карсен стал самым результативным баскетболистом сезона – 26,8 очка, 2,7 подбора, 4,2 передачи и 1,4 перехвата в 31 встрече.

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