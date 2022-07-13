Брэд Стивенс: «Хотим подписать еще одного игрока на позицию пятого номера»

Теги Бостон НБА Эл Хорфорд Данило Галлинари Брэд Стивенс Малкольм Брогдон Роберт Уильямс Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Бостона» Брэд Стивенс прокомментировал переход в команду Малкольма Брогдона и Данило Галлинари, а также поделился планами на оставшееся межсезонье.

«Мы по-прежнему в поисках. Хотим добавить по крайней мере еще одного игрока на позицию пятого номера. Продолжим рассматривать варианты усиления нашей команды. Хотя в большинство матчей прошлого сезона мы начинали с Элом Хорфордом и Робертом Уильямсом, в итоге мы часто оставляли на площадке только одного из них.

Теперь мы лучше готовы к тому, чтобы играть маленькой пятеркой, потому что приобрели двух крупных парней. У нас есть много различных вариантов. Возможно, мы подпишем еще одного игрока, который может сыграть большого. Также мы верим в Люка Корнета, который не только добавит глубины, но и поможет нам выигрывать. Думаю, сейчас он способен на это», – сказал Стивенс.

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