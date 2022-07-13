Брэд Стивенс: «Хотим подписать еще одного игрока на позицию пятого номера»

Президент по баскетбольным операциям прокомментировал переход в команду и , а также поделился планами на оставшееся межсезонье.

«Мы по-прежнему в поисках. Хотим добавить по крайней мере еще одного игрока на позицию пятого номера. Продолжим рассматривать варианты усиления нашей команды. Хотя в большинство матчей прошлого сезона мы начинали с и Робертом Уильямсом, в итоге мы часто оставляли на площадке только одного из них.

Теперь мы лучше готовы к тому, чтобы играть маленькой пятеркой, потому что приобрели двух крупных парней. У нас есть много различных вариантов. Возможно, мы подпишем еще одного игрока, который может сыграть большого. Также мы верим в Люка Корнета, который не только добавит глубины, но и поможет нам выигрывать. Думаю, сейчас он способен на это», – сказал Стивенс.

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