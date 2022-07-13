Данило Галлинари: «В детстве болел за «Селтикс», играть здесь было моей мечтой»

Новобранец не скрывал восторга, комментируя свой переход в команду.

Итальянский форвард подписал двухлетний контракт, по которому заработает 13,3 миллиона долларов.

«Помню, как в детстве я и мой отец были фанатами «Селтикс», фанатами . Когда появилось предложение от «Селтикс», я даже не раздумывал. Вы идете по этой арене и видите вокруг баннеры, историю и все, чем знамениты «Селтикс». Да, это был легкий выбор.

Играть здесь было моей мечтой. Рад, что теперь она стала реальностью. Не могу дождаться начала сезона, чтобы почувствовать себя игроком «Селтикс», а не соперником. Здесь потрясающая атмосфера. Все это знают, поэтому я действительно с нетерпением жду старта», – сказал Галлинари.

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