Джейсон Тейтум: «Вернемся в финал и доведем дело до конца, мы стали сильнее»

Форвард считает, что его команда сможет выиграть чемпионат в следующем сезоне.

«Я боец, поэтому даже не думаю о неудаче. Я всегда верю в себя и своих товарищей по команде. Очевидно, мы были близки, добрались до шестого матча, но не сумели довести дело до конца. В это межсезонье все сводится к тому, чтобы вернуться в финал и выиграть там. Мы подписали двух отличных игроков, которые, как мне кажется, делают нас намного лучше и очень хорошо подходят нашей команде», – заявил Тейтум.

«Бостон» проиграл в финале-2022 со счетом 2-4. В нынешене межсезонье «Селтикс» приобрели атакующего защитника и форварда .

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