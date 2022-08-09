Netflix показал трейлер документального фильма про экс-судью НБА Тима Донахи.

Эпизод про Донахи «Операция неспортивный фол» выходит в серии документальных фильмов Netflix об имевших место в США спортивных скандалах прошлого под названием «Untold».

Посвященный Донахи фильм расскажет печально известную историю, потрясшую спортивный мир в конце 2000-х годов, когда рефери сильнейшей баскетбольной лиги мира был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за ставки на матчи, на которых работал.

Премьера эпизода запланирована на 30 августа.

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