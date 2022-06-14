Джордан Пул исполнил флоп, спровоцировав нарушение у Смарта

Защитник «Уорриорз» во время пятого матча финальной серии с «Селтикс» (104:94, 3-2) симулировал нарушение, спровоцировав фол у разыгрывающего .

В четвертой четверти Пул схватил и дернул Смарта за левую руку, а затем показал, будто соперник отмахнулся от него и ударил по лицу. Маркус получил технический, владение перешло «Голден Стэйт».

Пул реализовал штрафной, а затем набрал еще 2 очка, увеличив преимущество калифорнийцев до 11 очков (85:74).

В активе Пула 14 очков при 4 из 8 с игры.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеальная перестройка: после ухода Дюрэнта упали на дно, но за два года вернулись в финал НБА