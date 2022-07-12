Ричард Джефферсон допустил ошибку во время первого судейского решения

Бывший игрок , чемпион 2016 года в составе «Кливленда» выступил в роли арбитра во второй четверти матча Летней лиги между «Портлендом» и «Нью-Йорком».

Первое судейское решение Джефферсона оказалось ошибочным. Экс-баскетболист зафиксировал аут в пользу «Никс», хотя мяч ушел от игрока нью-йоркской команды. Ричарда поправили, мяч перешел «Блэйзерс», болельщики неодобрительно загудели.

По ходу 10-минутки поклонники «Никс» еще несколько раз освистывали экс-игрока «Нетс».

В перерыве матча Джефферсон присоединится к ведущим, чтобы рассказать о своем опыте.

«Заслужил ли Ричард право отработать еще одну четверть? Только не сегодня», – произнес один из комментаторов.

«Хорошо, не сегодня, но я вернусь сюда через год и буду лучше готов», – заявил Джефферсон.

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