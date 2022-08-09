Метта Сандифорд-Артест: «Мне хочется видеть того самого Кавая. Он особенный, хочется наблюдать его на площадке»

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Метта Сандифорд-Артест выразил надежду, что лидер «Клипперс» вернется на прежний уровень после целиком пропущенного сезона из-за травмы.

«Я поддерживаю всех, кто в Лос-Анджелесе. Живу в этом городе. Тай Лю – «озерник», в то же время он связан и с . Желаю ему всего наилучшего.

Надеюсь, что Кавай вернется. Мне хочется видеть того самого Кавая. Я серьезно. Хочу видеть его возвращение. Надеюсь, он вернется и будет мотивирован. Мне хочется видеть его на площадке.

Кавай – особенный. Когда он в форме, то набирает очки и защищается. Он невероятный. Особенный игрок», – заявил Сандифорд-Артест.

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