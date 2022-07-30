Эксперт: «Клипперс» считают, что Ленард готов к новому сезону»

Журналист The Athletic Лоу Мюррэй поделился информацией о состоянии форварда «Клипперс» , который полностью пропустил сезон-21/22 в связи с операцией на колене.

«Президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк подтвердил прогресс Ленарда в восстановительном процессе в день драфта. Все, кто в это межсезонье был рядом с Каваем – как в команде, так и за ее пределами – предполагают, что он физически готов к следующему сезону и не испытывает психического беспокойства, связанного с возвращением после операции на передней крестообразной связке.

К октябрю Ленард должен быть готов. Фрэнк сказал, что Кавай пока не играл пять на пять, но ключевым ориентиром здесь выступают октябрьские предсезонные матчи», – написал Мюррей.

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