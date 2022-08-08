«Бостон», «Майами» и «Торонто» по-прежнему претендуют на Кевина Дюрэнта

Три клуба сохраняют шансы на приобретение звездного форварда «Нетс» .

«Селтикс», «Рэпторс» и «Хит» остаются наиболее серьезными кандидатами на приобретение Дюрэнта, информируют источники», – написал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Журналист отмечает, что «Бруклин» предъявляет очень серьезные запросы в вопросе компенсации за Дюрэнта, при этом предложение выглядит «жизнеспособным». Ранее сообщалось, что «Селтикс» готовы расстаться с Джейленом Брауном.

33-летний Дюрэнт во время встречи с владельцем клуба Джозефом Цаем заявил, что его июньский запрос на обмен все еще актуален.

Кевин при этом сказал, что Цай может выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, которые являются главным тренером и генеральным менеджером соответственно.

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