Шэмс Чарания: «Нетс» готовятся оставить Дюрэнта и Ирвинга на следующий сезон»

Инсайдер НБА Шэмс Чарания прокомментировал ситуацию с форвардом «Бруклина» Кевином Дюрэнтом, который недавно попросил обмен в другую команду.
«Нетс» подписали Ти Джея Уоррена. Они осуществляют переходы и готовятся к тому, что два этих парня все еще будут играть за команду в следующем сезоне.
Думаю, сейчас они открыты к предложениям от таких команд, как «Торонто», «Финикс», «Майами», но не будут торопиться. Пока не будут удовлетворены требования по цене, ничего не произойдет. «Нетс» хотят игроков уровня Матча звезд и множество драфт-активов», – сказал Чарания.
Поскольку в контракте Дюрэнта прописаны еще четыре года, а его друг Кайри Ирвинг взял опцию на сезон-22/23, у «Бруклина» есть рычаги влияния, которые они намерены их использовать.
Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана