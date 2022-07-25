Шэмс Чарания: «Санз» практически исключены из борьбы за Дюрэнта»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Финикс» «практически исключен» из борьбы за звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.
«Санз» возглавляли вишлист Дюрэнта, когда форвард попросил «Нетс» об обмене. Теперь клуб не может включить в сделку свой главный актив Деандре Эйтона, поскольку повторил предложение, сделанное «Индианой», и сохранил центрового в составе. «Пэйсерс» предлагали Эйтону четырехлетний контракт на 133 млн долларов.
Наиболее вероятными претендентами на Дюрэнта на данный момент считаются «Бостон», «Торонто» и «Майами».
Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена