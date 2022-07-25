Шэмс Чарания: «Санз» практически исключены из борьбы за Дюрэнта»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Финикс» «практически исключен» из борьбы за звездного форварда .

«Санз» возглавляли вишлист Дюрэнта, когда форвард попросил «Нетс» об обмене. Теперь клуб не может включить в сделку свой главный актив Деандре Эйтона, поскольку повторил предложение, сделанное «Индианой», и сохранил центрового в составе. «Пэйсерс» предлагали Эйтону четырехлетний контракт на 133 млн долларов.

Наиболее вероятными претендентами на Дюрэнта на данный момент считаются , и .

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена