Яннис Адетокумбо: «Я не лучший игрок в мире»

Звездный форвард «Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокумбо заявил, что является командным игроком и попросил не называть его лучшим баскетболистом в мире.

«Тренеру не надо подстраивать под меня 11 игроков. Это не про меня. Я сам готов подстраиваться под каждого, сделаю все, в чем нуждается моя команда. Буду ставить заслоны, если понадобится, выйду на позиции пятого номера.

Прямо сейчас сборная Греции еще не готова бороться за медаль. Но у нас есть шанс. Когда мы начинали сезон с «Милуоки», не ставили задачу выиграть чемпионат. Но мы много работали и победили.

Я не лучший игрок в мире. Не говорите мне, что я им являюсь», – заявил Яннис.

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