Основная команда в ближайшее время начнет подготовку к новому сезону.

Некоторые игроки начинают тренироваться в академии баскетбола «Зенит», другие прилетят на следующей неделе, когда команда пройдет медицинское обследование и полноценно приступит к подготовке.

«Зенит» представил расписание предсезонной подготовки.

27 августа. Товарищеский матч. «Зенит» – «Уралмаш»

1 и 3 сентября. Товарищеские матчи. «Зенит» – УНИКС

5-12 сентября. Сборы в Турции и несколько товарищеских встреч с турецкими клубами

17 сентября. Первый матч Кубка Кондрашина и Белова (ЦСКА, МБА, «Нижний Новгород»)

18 сентября. Второй матч Кубка Кондрашина и Белова (ЦСКА, МБА, «Нижний Новгород»)

22-25 сентября. лиги ВТБ

2 октября. Официальное начало сезона

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