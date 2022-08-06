Владимир Гомельский: «Баскетбольные клубы подписывают игроков с именами и перспективами. Не мусор, как это нередко бывает в футболе»

Известный комментатор и эксперт сравнил работу на трансферным рынке в исполнении российских баскетбольных и футбольных клубов.

«У наших ведущих клубов трансферная кампания идет удивительно хорошо. Подписываются игроки с именами и перспективами, не мусор, как это нередко бывает в футболе, а нормального уровня игроки, которые украсят чемпионат Единой лиги ВТБ.

Я этому радуюсь и многого жду от следующего сезона, он должен быть азартный, интересный, с большим количеством поражений у четверки ведущих клубов», – заявил Гомельский.

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