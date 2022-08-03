Томас Эртель перейдет в «Зенит», несмотря на запрет французской федерации («Спорт-Экспресс»)

Разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель (33 года, 188 см) перейдет в , несмотря на запрет со стороны Французской федерации баскетбола.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Эртель уже договорился с клубом о двухлетнем контракте на серьезную сумму, о чем будет объявлено после завершения Евробаскета-2022 (1-18 сентября).

Недавно Томас подтвердил, что подписал отказ от выступления за российские команды. В случае нарушения данного обязательства он не сможет сыграть за сборную на Олимпийских играх-2024 в Париже.

По информации «Спорт-Экспресса», во Франции понимают, что не смогут помешать переходу Эртеля в «Зенит», но остро нуждаются в услугах разыгрывающего на предстоящем .

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