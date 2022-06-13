В Суперкубке Единой лиги ВТБ выступят восемь команд, включая четыре иностранные

В Суперкубке Единой лиги ВТБ сменится формат.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», во втором розыгрыше Суперкубка будут участвовать восемь команд
В Суперкубке будут представлены четыре лучшие команды сезона Единой лиги ВТБ («Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань» в этом году) и четыре иностранные команды.
Предполагается, что слухи про приглашение от Единой лиги ВТБ сербским «Црвене Звезде» и «Партизану» могут быть связаны именно с Суперкубком-2022, а не полноценным участием в турнире.
В этом году Суперкубок Единой лиги ВТБ обретет официальный статус. В прошлом сезоне он являлся предсезонным турниром.
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