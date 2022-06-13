В Суперкубке Единой лиги ВТБ выступят восемь команд, включая четыре иностранные

В Суперкубке Единой лиги ВТБ сменится формат.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», во втором розыгрыше Суперкубка будут участвовать восемь команд

В Суперкубке будут представлены четыре лучшие команды сезона Единой лиги ВТБ ( , , и в этом году) и четыре иностранные команды.

Предполагается, что слухи про приглашение от Единой лиги ВТБ сербским и «Партизану» могут быть связаны именно с Суперкубком-2022, а не полноценным участием в турнире.

В этом году Суперкубок Единой лиги ВТБ обретет официальный статус. В прошлом сезоне он являлся предсезонным турниром.

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО