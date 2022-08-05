ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфесом» и «Бурсаспором» в товарищеских матчах

ЦСКА на официальном сайте представил план подготовки к новому сезону.

Подавляющее большинство игроков индивидуально тренировались во время отпуска, но с 1 августа они получили возможность заниматься на базе команды в Крылатском. Там постепенно подключаются к работе с тренером по физподготовке Павлом Герасимовым все возвращающиеся в Москву баскетболисты.

Официально днем прилета в столицу для команды является 17 августа. Начиная с этого момента игроки будут проходить медобследования, а 19 августа впервые вместе соберутся в Крылатском для тестов на физическую готовность.

С этого момента баскетболисты приступят к ежедневным тренировкам. 30 августа состоится первый товарищеский матч. С 4 по 12 сентября красно-синие будут работать в турецком Белеке, где сыграют три спарринга с местными клубами, в том числе, с действующим чемпионом Евролиги «Эфесом» (правда, без участников Евробаскета в составах). 17-18 сентября команду ждет выезд на традиционный товарищеский турнир, состав которого будет объявлен организаторами в ближайшие дни.

20 сентября ЦСКА проведет встречу с болельщиками, о времени и месте будет объявлено дополнительно. С 23 сентября для армейцев фактически начнется сезон, ведь Суперкубок Единой лиги ВТБ в этом году станет официальным турниром.

Расписание предсезонной подготовки:

17-19 августа. Прибытие игроков в Москву, медицинские осмотры в GMS Clinic

19 августа. Тестирование физической подготовки

20 августа – 3 сентября. Сбор в Москве

30 августа. Товарищеский матч. ЦСКА – 2 сентября. Товарищеский матч. ЦСКА – «Самара»

4-12 сентября. Сбор в Белеке (Турция). Gloria Sport Arena

7 сентября. Товарищеский матч. – ЦСКА 9 сентября. Товарищеский матч. – ЦСКА 11 сентября. Товарищеский матч. – ЦСКА

13-16 сентября. Тренировки в Москве

17-18 сентября. Товарищеский турнир

20 сентября. Встреча с болельщиками

23-25 сентября. Суперкубок Единой лиги ВТБ. Москва

29 сентября. Товарищеский матч. Москва

3 октября. Старт чемпионата Единой лиги ВТБ. – ЦСКА.

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