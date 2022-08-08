Светислав Пешич решил не брать Милоша Теодосича на Евробаскет-2022

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич не попадет в заявку сборной Сербии на Евробаскет-2022.
Главный тренер сербской сборной Светислав Пешич решил не брать 35-летнего Теодосича на турнир.
Теодосич на протяжении последних более чем десяти лет неизменно участвовал в составе сборной на крупных турнирах, когда был здоров.
Экс-игрок ЦСКА последний раз играл за Сербию в ноябре во время «окна» на матчи квалификации ЧМ-2023. В матчах с Бельгией и Латвией он набирал в среднем 17,5 очка, 8,5 передачи, 2,0 подбора и 0,5 блок-шота.
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