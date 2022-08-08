Светислав Пешич решил не брать Милоша Теодосича на Евробаскет-2022

Разыгрывающий не попадет в заявку сборной Сербии на .

Главный тренер сербской сборной решил не брать 35-летнего Теодосича на турнир.

Теодосич на протяжении последних более чем десяти лет неизменно участвовал в составе сборной на крупных турнирах, когда был здоров.

Экс-игрок ЦСКА последний раз играл за Сербию в ноябре во время «окна» на матчи квалификации ЧМ-2023. В матчах с Бельгией и Латвией он набирал в среднем 17,5 очка, 8,5 передачи, 2,0 подбора и 0,5 блок-шота.

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