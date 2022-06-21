Теодосич, Бьелица и Марьянович – в расширенном составе Сербии на матч квалификации ЧМ

Сборная Сербии объявила имена игроков, которые будут готовиться к отборочному матчу чемпионата мира-2023 против Латвии.
В список из 20 игроков вошли Милош Теодосич, Неманя Бьелица и Бобан Марьянович.
Состав сборной Сербии
Алекса Аврамович, Алекса Ускокович, Алекса Новакович, Огнен Ярамаз, Данило Анджушич, Милош Теодосич, Ваня Маринкович, Деян Тодорович, Неманя Дангубич, Урош Трифунович, Деян Давидовац, Неманя Бьелица, Балша Копривица, Бориша Симанич, Марко Ягодич-Куриджа, Филип Петрушев, Душан Ристич, Марко Пецарски, Никола Йович, Бобан Марьянович.
Встреча Латвия – Сербия состоится 30 июня в Риге.
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