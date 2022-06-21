Теодосич, Бьелица и Марьянович – в расширенном составе Сербии на матч квалификации ЧМ

Сборная Сербии объявила имена игроков, которые будут готовиться к отборочному матчу чемпионата мира-2023 против Латвии.

В список из 20 игроков вошли , Неманя Бьелица и .

Состав сборной Сербии

Алекса Аврамович, Алекса Ускокович, Алекса Новакович, Огнен Ярамаз, , Милош Теодосич, Ваня Маринкович, Деян Тодорович, Неманя Дангубич, Урош Трифунович, Деян Давидовац, , Балша Копривица, Бориша Симанич, Марко Ягодич-Куриджа, , Душан Ристич, Марко Пецарски, Никола Йович, Бобан Марьянович.

Встреча Латвия – Сербия состоится 30 июня в Риге.

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