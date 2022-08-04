Йокич, Милутинов и Мицич сыграют за Сербию на Евробаскете-2022

Сборная Сербии объявила расширенный состав, который будет готовиться к чемпионату Европы-2022.
В список из 20 игроков вошли центровой «Денвера» Никола Йокич, центровой ЦСКА Никола Милутинов и разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич.
Состав сборной Сербии
Алекса Аврамович, Неманя Бьелица, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Марко Ягодич-Куриджа, Огнен Ярамаз, Никола Йокич, Никола Калинич, Балша Копривица, Владимир Лучич, Ваня Маринкович, Василие Мицич, Никола Милутинов, Неманя Недович, Филип Петрушев, Душан Ристич, Бориша Симанич, Ален Смаилагич, Милош Теодосич.
Сербия проведет матчи против Греции (25 августа) и Турции (28 августа) во втором отборочном раунде чемпионата мира-2023. Затем команде предстоит сыграть с Нидерландами, Финляндией, Польшей, Израилем и Чехией на групповой стадии Евробаскета-2022.
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