Йокич, Милутинов и Мицич сыграют за Сербию на Евробаскете-2022

Сборная Сербии объявила расширенный состав, который будет готовиться к чемпионату Европы-2022.

В список из 20 игроков вошли центровой Никола Йокич, центровой ЦСКА Никола Милутинов и разыгрывающий Василие Мицич.

Состав сборной Сербии

Алекса Аврамович, , Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Марко Ягодич-Куриджа, Огнен Ярамаз, Никола Йокич, , Балша Копривица, Владимир Лучич, Ваня Маринкович, Василие Мицич, Никола Милутинов, Неманя Недович, Филип Петрушев, Душан Ристич, Бориша Симанич, Ален Смаилагич, .

Сербия проведет матчи против Греции (25 августа) и Турции (28 августа) во втором отборочном раунде чемпионата мира-2023. Затем команде предстоит сыграть с Нидерландами, Финляндией, Польшей, Израилем и Чехией на групповой стадии Евробаскета-2022.

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