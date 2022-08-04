«Оклахома» и «Майами» не отпустили Покушевски и Йовича в сборную Сербии

«Оклахома» и «Майами» не отпустили «большого» Алексея Покушевски и легкого форварда Николу Йовича в сборную Сербии, которая готовится принять участие в Евробаскете-2022.
«Что касается Покушевски и Йовича, то мы не получили разрешения от их команд. Они хотят, чтобы игроки тренировались в расположении клубов и готовились там к новому сезону», – заявил главный тренер команды Сербии Светислав Пешич.
В расширенный состав Сербии из 20 игроков вошли центровой «Денвера» Никола Йокич, центровой ЦСКА Никола Милутинов и разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич.
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