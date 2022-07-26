«Цедевита-Олимпия» подписала Марко Еремича

Словенская «Цедевита-Олимпия» объявила о подписании контракта с атакующим защитником Марко Еремичем (30 лет, 192 см).

В минувшем сезоне баскетболист выступал в лиге за черногорский , набирая в среднем 10,1 очка при реализации 38,4% из-за дуги.

Также Еремич дебютировал за сборную Сербии в недавнем отборочном цикле к чемпионату Европы-2022.

примет участие в следующем розыгрыше Еврокубка.

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