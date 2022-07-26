«Цедевита-Олимпия» подписала Марко Еремича

Словенская «Цедевита-Олимпия» объявила о подписании контракта с атакующим защитником Марко Еремичем (30 лет, 192 см).
В минувшем сезоне баскетболист выступал в Адриатической лиге за черногорский «Морнар Бар», набирая в среднем 10,1 очка при реализации 38,4% из-за дуги.
Также Еремич дебютировал за сборную Сербии в недавнем отборочном цикле к чемпионату Европы-2022.
«Цедевита-Олимпия» примет участие в следующем розыгрыше Еврокубка.
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