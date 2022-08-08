Джеймс Харден похвалил Скотти Барнса, который опекал его в товарищеском матче

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден отдал должное форварду «Рэпторс» , который старательно оборонялся против него его в товарищеском матче в рамках баскетбольного лагеря.

В одном из эпизодов лучший новичок прошлого сезона не оставил звездному оппоненту свободного пространства, тот промахнулся. Барнс похлопал в ладоши.

В паузе игры Харден обратился к присутствующим и неожиданно отреагировал на вызывающее поведение молодого игрока.

«Важно иметь такой вот соревновательный дух, какой есть у Скотти. Это товарищеская игра, но он бегает за мной по всей площадке. Сейчас только начала августа, а у него уже такой настрой. Внутри него есть что-то такое, спортивная злость. У каждого должен быть такой подход, особенно если хотите обеспечить свои семьи», – заявил Харден.

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