Шэй Гилджес-Александер – самый стильный игрок НБА по версии GQ

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Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер был признан самым стильным игроком НБА по версии модного журнала GQ.

Всего GQ номинировал 16 баскетболистов, которые сравнивались друг с другом по олимпийской системе. Более стильный игрок в каждой паре определялся путем голосования читателей журнала.

В финале Гилджес-Александер набрал больше голосов, чем лидер «Финикса» Девин Букер.

Другие номинанты были следующими: Джейсон Тейтум («Бостон»), Джордан Кларксон («Юта»), Келли Убре («Шарлотт»), Пи Джей Такер («Майами»), Бен Симмонс («Бруклин»), Карл-Энтони Таунс, Д’Анджело Расселл, Джарред Вандербилт (все трое – «Миннесота»), Гэри Трент («Торонто»), Джарен Джексон («Мемфис»), Крис Пол («Финикс»), Джеймс Харден («Филадельфия»), Кайл Кузма («Вашингтон»), Терэнс Мэнн («Клипперс»).

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