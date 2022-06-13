Шэй Гилджес-Александер – самый стильный игрок НБА по версии GQ

Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер был признан самым стильным игроком НБА по версии модного журнала GQ.

Всего GQ номинировал 16 баскетболистов, которые сравнивались друг с другом по олимпийской системе. Более стильный игрок в каждой паре определялся путем голосования читателей журнала.

В финале Гилджес-Александер набрал больше голосов, чем лидер «Финикса» Девин Букер.

Другие номинанты были следующими: Джейсон Тейтум ( ), Джордан Кларксон («Юта»), Келли Убре («Шарлотт»), Пи Джей Такер ( ), Бен Симмонс ( ), Карл-Энтони Таунс, Д’Анджело Расселл, Джарред Вандербилт (все трое – «Миннесота»), Гэри Трент («Торонто»), Джарен Джексон («Мемфис»), Крис Пол («Финикс»), ( ), Кайл Кузма («Вашингтон»), Терэнс Мэнн («Клипперс»).

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