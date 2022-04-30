Болельщик держал свою бабушку взаперти до победы «Сиксерс» в серии с «Рэпторз», Тобайас Харрис отреагировал

Один из болельщиков «Филадельфии» опубликовал в своем твиттер-аккаунте фотографию своей бабушки в металлической клетке перед шестым матчем команды в серии против (132:97, 4-2).

«Я не выпущу свою бабулю, пока вы, ребята, не выиграете серию с «Рэпторз», – также написал поклонник, отметив при этом аккаунты «Сиксерс», , , Тобайаса Харриса и Тайриза Макси.

«Нужны доказательства, что она свободна и в безопасности», – ответил Харрис после победы в матче.

начала серию с трех побед, однако проиграла два следующих матча. Команда могла впервые за всю историю уступить в серии плей-офф, ведя 3-0.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта