Аналитик: «Леброн – главная звезда «Лейкерс», в другой команде ему придется подстраиваться»

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Аналитик ESPN Фредди Коулмэн считает, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не способен быть лидером команды, претендующей на титул чемпиона НБА.

«Леброн должен привыкнуть к новым условиям. Хотя он все еще великолепен, никакая другая команда не пойдет ва-банк ради него. В «Лейкерс» ему не нужно об этом беспокоиться. В Лос-Анджелесе он все еще главная звезда. Если он хочет покинуть «Лейкерс», ему придется подстраиваться.

Хочешь играть со своим сыном? Придется иметь дело с определенными условиями. Куда бы он ни перешел, он не будет тем самым парнем в 38, 39, 40 лет. Если он будет главной звездой, это значит, что команда не сможет бороться за чемпионство. Каким бы великим ни был Леброн, ему придется это осознать», – заявил Коулмэн.

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