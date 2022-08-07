Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» должны задуматься, нужен ли им Энтони Дэвис»

Руководитель одного из клубов Западной конференции считает, что могут расстаться с форвардом Энтони Дэвисом в ближайшие несколько сезонов.

«Многое зависит от того, где окажется Леброн. Он поставил на Эй Ди. Если Леброн останется в «Лейкерс», Дэвис тоже останется. Но это неоднозначная ситуация. В организации есть люди, которые хотят посмотреть, что они смогут получить за Эй Ди. Они не будут делать этого, пока Леброн в клубе. Однако в 2024 году может все измениться.

У «Лейкерс» точно есть еще два года Эй Ди, и они могут только надеяться, что он сможет избежать травм. Далее они должны подумать, действительно ли стоит связывать будущее с этим парнем. Он не способен оставаться на площадке и вряд ли захочет играть без Леброна. Вот почему «Лейкерс» не хотят отказываться от будущих пиков», – заявил анонимный руководитель.

Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф