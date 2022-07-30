Яннис Адетокумбо анонсировал старт продаж новой модели именных кроссовок

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Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо анонсировал скорое появление на рынке новой модели именных кроссовок.

Адетокумбо выложил собственные фотографии в кроссовках Nike Zoom Freak 4 с тренировки сборной Греции с подписью «Скоро».

Компания Nike недавно делала презентацию кроссовок, но не назвала дату выхода. По неофициальной информации, новую именную модель Янниса начнут продавать 5 августа.

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Твиттер Янниса Адетокумбо

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