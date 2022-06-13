Эндрю Уиггинс – об изменении отношения к себе: «Я перешел в команду, которая побеждает»

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Форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс рассказал, как изменилось отношение к нему со стороны баскетбольной общественности после перехода в калифорнийскую команду из «Миннесоты».

«Нельзя говорить, что на каком-то этапе карьеры я не хотел побеждать. Просто я выступал за команду, которая проигрывает. Обычно я набирал там много очков и делал на площадке все, но сейчас я в составе побеждающей команды. И теперь все, что я делаю, воспринимается иначе, люди ценят это. Вот так результат влияет на восприятие. Никто не уважает неудачников, я хорошо это понимаю», – сказал канадец.

В этом сезоне Уиггинс впервые стал участником Матча звезд.

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