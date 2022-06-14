Дрэймонд Грин: «Эндрю Уиггинса любил даже Джимми Батлер»

Форвард «Голден Стэйт» после пятого матча финальной серии с «Бостоном» (104:94, 3-2) воспроизвел слова главного тренера «Нью-Йорка» Тома Тибодо об Эндрю Уиггинсе.
Тибодо возглавлял «Миннесоту» с 2016 по 2019 год. В это время за команду выступали Уиггинс (2014-2020) и Джимми Батлер (2017-2018).
«Я никогда не забуду слова Тома Тибодо до того, как он стал главным тренером «Никс». После перехода Уиггинса он сказал: «Ты полюбишь его. Он борется, выкладывается в защите. Он нравится Джимми». Мы все знаем, какой Джимми Батлер. Если в тебе есть какая-то мягкость, Джимми не будет любить тебя», – заявил Грин.
Уиггинс стал самым результативным «Уорриорз» в пятом матче финала-2022. В его активе 26 очков 13 подборов, 2 передачи и 2 перехвата за 43 минуты на площадке.
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