Шакил О’Нил: «Поддержал бы Баркли в случае его ухода в гольф. Он заработал не так много, когда играл в НБА»

Легендарный центровой , телеведущий TNT Шакил О’Нил высказался по поводу ситуации с коллегой , который этим летом рассматривал возможность ухода с баскетбольного ТВ и комментирования гольфа.

«Чарльз – мой близкий друг. Я бы поддержал его во всем. Подобно Биллу Расселу, Чак в числе легенд, которые не заработали много денег, когда сами играли. Так что, если в этом возрасте появляется шанс, который является законным – спорным, но законным – такой вариант надо рассматривать.

Если бы он принял предложение, я бы не злился. Если бы Чарльз ушел с TNT, я бы оставался на его стороне», – заявил Шакил.

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