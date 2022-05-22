Шакил О’Нил: «Чарльз Баркли попадет в ад»

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Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил отпустил шпильку в адрес Чарльза Баркли во время шоу комика Стивена Кольбера.

«Как ты думаешь, что с нами происходит после смерти?» – спросил Кольбер.

«Никто не знает. Рай? Баркли попадет в ад. А я собираюсь попасть в рай», – ответил Шак.

Легендарные игроки в течение многих лет работают вместе на телеканале TNT, регулярно подшучивая друг над другом.

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни

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