Шакил О’Нил: «Чарльз Баркли попадет в ад»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил отпустил шпильку в адрес Чарльза Баркли во время шоу комика Стивена Кольбера.
«Как ты думаешь, что с нами происходит после смерти?» – спросил Кольбер.
«Никто не знает. Рай? Баркли попадет в ад. А я собираюсь попасть в рай», – ответил Шак.
Легендарные игроки в течение многих лет работают вместе на телеканале TNT, регулярно подшучивая друг над другом.
Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни