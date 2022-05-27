Чарльз Баркли разозлился, когда болельщики стали бросать в него футболки

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«Голден Стэйт» в четверг обыграл «Даллас» в пятом матче решающей серии Западной конференции (120:110, 4-1) и оформил выход в финал НБА.

Болельщики «Уорриорз» бросали футболки в телеведущего Чарльза Баркли, которые вместе с коллегами работал в импровизированной студии на арене Chase Center. 

Легендарный игрок НБА, который конфликтовал с поклонниками «Голден Стэйт» по ходу серии, поднялся на ноги и пригрозил зрителям, но потом успокоился.

«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА

«Голден Стэйт» снова в финале НБА!

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