Чарльз Баркли разозлился, когда болельщики стали бросать в него футболки

«Голден Стэйт» в четверг обыграл в пятом матче решающей серии Западной конференции (120:110, 4-1) и оформил выход в финал НБА.

Болельщики «Уорриорз» бросали футболки в телеведущего , которые вместе с коллегами работал в импровизированной студии на арене Chase Center.

Легендарный игрок НБА, который конфликтовал с поклонниками «Голден Стэйт» по ходу серии, поднялся на ноги и пригрозил зрителям, но потом успокоился.

«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА

«Голден Стэйт» снова в финале НБА!