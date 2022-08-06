Кайл Кузма: «Лейкерс» 80-х доминировали бы в наше время»

Форвард стал гостем подкаста игрока «Голден Стэйт» .

Кузма согласился с Грином в том, что некорректно сравнивать между собой разные баскетбольные эпохи, но отметил, что времен «Шоутайм» отлично смотрелись бы в современной НБА.

«Лейкерс» 80-х доминировали бы в наше время.

Я смотрел на игру Мэджика в 80-е, смотрел его хайлайты в начале лета. Люди не осознают, насколько он был быстрым, чертовски быстрым. Мэджик забирал подбор, а потом всего через три ведения проскакивал через всю площадку. А именно это и происходит в современной лиге. Так ведь?» – заявил Кузма.

Эван Мобли – это новый Гарнетт или новый Оладжувон? Погружаемся в воспоминания о великих и сравниваем их дебюты в НБА