Леброн Джеймс тепло поприветствовал Кайла Кузму после матча «Лейкерс» и «Вашингтона»

Форвард тепло поприветствовал бывшего партнера по команде .

Трогательный момент произошел после окончания матча «Лейкерс» против . Джеймс набрал 50 очков, 7 подборов и 6 передач. На счету Кузмы 23 очка и 7 подборов.

Игроки выступали вместе за калифорнийскую команду на протяжении трех сезонов (с 2018 по 2021 год) и привели команду к титулу чемпиона в 2020 году.

Кузма стал игроком «Уиззардс» в результате обмена перед нынешним сезоном.

once upon a time pic.twitter.com/ODq09jNwpg — Rob Perez (@WorldWideWob) March 12, 2022

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