Леброн Джеймс тепло поприветствовал Кайла Кузму после матча «Лейкерс» и «Вашингтона»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс тепло поприветствовал бывшего партнера по команде Кайла Кузму.
Трогательный момент произошел после окончания матча «Лейкерс» против «Вашингтона». Джеймс набрал 50 очков, 7 подборов и 6 передач. На счету Кузмы 23 очка и 7 подборов.
Игроки выступали вместе за калифорнийскую команду на протяжении трех сезонов (с 2018 по 2021 год) и привели команду к титулу чемпиона НБА в 2020 году.
Кузма стал игроком «Уиззардс» в результате обмена перед нынешним сезоном.
once upon a time pic.twitter.com/ODq09jNwpg— Rob Perez (@WorldWideWob) March 12, 2022
Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х