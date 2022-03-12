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    Леброн Джеймс тепло поприветствовал Кайла Кузму после матча «Лейкерс» и «Вашингтона»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс тепло поприветствовал бывшего партнера по команде Кайла Кузму.

    Трогательный момент произошел после окончания матча «Лейкерс» против «Вашингтона». Джеймс набрал 50 очков, 7 подборов и 6 передач. На счету Кузмы 23 очка и 7 подборов.

    Игроки выступали вместе за калифорнийскую команду на протяжении трех сезонов (с 2018 по 2021 год) и привели команду к титулу чемпиона НБА в 2020 году.

    Кузма стал игроком «Уиззардс» в результате обмена перед нынешним сезоном.

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