Мэджик Джонсон: «Леброн виноват в том, что Дерозан оказался в «Чикаго», а не в «Лейкерс»

Легенда НБА Мэджик Джонсон заявил, что Леброн Джеймс виноват в том, что в межсезонье 2021 года перешел в «Чикаго», а не в .

«Если подумать, должен взять на себя вину за то, что Демар Дерозан оказался в , а не в «Лейкерс».

Дерозан хотел играть за «Лейкерс», и когда мне позвонил его агент, я позвонил в «Лейкерс» и сказал: «Эй, он хочет вернуться домой». Дерозан мог стать игроком «Лейкерс», а не «Буллс». Мы могли заключить эту сделку.

Но Леброн начал говорить с Расселлом Уэстбруком, и именно тогда «Лейкерс» отказались от сделки с Дерозаном и переключились на Уэстбрука, который в итоге перешел в «Лейкерс» вместо Дерозана.

Думаю, что с Дерозаном у нас был шанс сохранить ролевых игроков Алекса Карузо и Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, которые были нашими лучшими защитниками. Именно поэтому сейчас мы плохо играем в обороне. Подписав Дерозана, нам было бы достаточно обменять на Бадди Хилда, и мы играли бы в финале Западной конференции», – заявил Мэджик.

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