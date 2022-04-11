Кайл Кузма – об отставке Вогеля: «Если стал чемпионом, то это навсегда»

Форвард «Уизардс» отреагировал на новость о грядущей отставке главного тренера «Лейкерс» .

«Фрэнк!!! Если стал чемпионом, то это навсегда!! Отлично поработал, это было интересно!!!» – написал Кузма в твиттере.

В 2020 году Кузма стал чемпионом в составе «озерников» под руководством Вогеля. В межсезонье-2021 Кайла вместе с несколькими игроками отправили в в обмен на Расселла Уэстбрука, калифорнийцы в этом сезоне не попали в плей-офф.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века