Кайл Кузма – об отставке Вогеля: «Если стал чемпионом, то это навсегда»

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Форвард «Уизардс» Кайл Кузма отреагировал на новость о грядущей отставке главного тренера «Лейкерс» Фрэнка Вогеля.

«Фрэнк!!! Если стал чемпионом, то это навсегда!! Отлично поработал, это было интересно!!!» – написал Кузма в твиттере.

В 2020 году Кузма стал чемпионом НБА в составе «озерников» под руководством Вогеля. В межсезонье-2021 Кайла вместе с несколькими игроками отправили в «Вашингтон» в обмен на Расселла Уэстбрука, калифорнийцы в этом сезоне не попали в плей-офф.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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