Эван Фурнье – об отказе играть в России: «Не фанат таких вещей»

Атакующий защитник и сборной Франции Эван Фурнье прокомментировал подписание соглашения об отказе выступать за российские команды.

«Честно говоря, я не фанат таких вещей. Я подписал его ради сборной. В мире много конфликтов, и если бы нам пришлось применять это к каждому конфликту, мы бы нигде не играли», – заявил Фурнье.

Соглашение об отказе играть в России также подписал разыгрывающий (33 года, 188 см), который был близок к переходу в санкт-петербургский .

В случае нарушения обязательства игроки больше не смогут участвовать в будущих международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ранее форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль и бигмен УНИКСа Луи Лабери были исключены из сборной Франции.

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