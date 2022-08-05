Сергей Кущенко: «Предложение, которое «Матч ТВ» сделал Лиге ВТБ, в разы лучше прошлогодних»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал продление сотрудничества с «Матч ТВ».
«В первую очередь, хочется поблагодарить «Матч ТВ» за прошлый сезон и особенно за качественный показ решающих матчей чемпионата. Мы получили большое удовольствие от совместной работы, и 7-й матч финала на переполненной арене – это вишенка на торте.
Естественно, мы начали переговорный процесс заранее, и считаем, что предложение, которое «Матч ТВ» нам сделал, в разы лучше прошлогодних. Мы договорились о сотрудничестве на протяжении последующих 3 лет.
Наши маркетинговые службы будут дотачивать детали, которыми мы будем удивлять нашего телевизионного болельщика. Безусловно, это большой плюс, что продукт под названием «баскетбол Единой лиги ВТБ» остается на «Матч ТВ», – заявил Кущенко.