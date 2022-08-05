Единая лига ВТБ и «Матч ТВ» продлили контракт на 3 года

Единая лига ВТБ и «Матч ТВ» объявили о продолжении сотрудничества.
Контракт между общероссийским федеральным каналом и Лигой заключен на 3 года.
Договор включает в себя производство всех матчей для федерального канала силами «Матч ТВ», а также монетарную часть.
В результате увеличения количества матчей, предусмотренных календарем сезона-2022/2023, зрителей ждет больше игр Лиги в прямом эфире «Матч ТВ».
Также на федеральном канале будет показан предсезонный турнир Суперкубок, который пройдет в конце сентября.