Единая лига ВТБ и «Матч ТВ» продлили контракт на 3 года

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Единая лига ВТБ и «Матч ТВ» объявили о продолжении сотрудничества.

Контракт между общероссийским федеральным каналом и Лигой заключен на 3 года. 

Договор включает в себя производство всех матчей для федерального канала силами «Матч ТВ», а также монетарную часть. 

В результате увеличения количества матчей, предусмотренных календарем сезона-2022/2023, зрителей ждет больше игр Лиги в прямом эфире «Матч ТВ».

Также на федеральном канале будет показан предсезонный турнир Суперкубок, который пройдет в конце сентября.

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